23 Elazığ FK, eski oyuncularıyla yeniden anlaştı

TFF 3. Ligde mücadele eden 23 Elazığ FK eski oyuncuları Burak Konaç ve Sezer Kahraman'la yeniden anlaştı.

TFF 3. Ligde yeni sezon hazırlıklarına Ankara Kızılcahamam'da devam eden 23 Elazığ FK, Darıca Gençlerbirliği'nden eski oyuncusu Burak Konaç ve yine Sebat Gençlikspor'dan eski oyuncusu Sezer Kahraman ile anlaşmaya vardı. Öte yandan takımın Kızılcahamam kampını ziyaret eden YSK Başkanı Ahmet Yener yeni sezonda takıma başarı dileklerini iletti. - ELAZIĞ