23 Elazığ FK, Denizhan Akkuş'u Kiraladı

Transfer tahtasını açan 23 Elazığ FK, Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Denizhan Akkuş'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Nesine 3. Lig 1. Grupta kümede kalma mücadelesi veren 23 Elazığ FK transfer yasağını kaldırdı. Ara dönemde çok oyuncusunu kaybeden bordo-beyazlılar, bu mevkilere ivedi bir şekilde takviyeler yapacak. 23 Elazığ FK bu kapsamda ilk olarak Elazığspor'un genç orta sahası Denizhan Akkuş'u sezon sonuna kadar kiraladı. 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayan 23 Elazığ FK transferlere devam edecek. - ELAZIĞ