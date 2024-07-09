TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 23 Elazığ FK'da Olağan Genel Kurul ertelendi.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan 23 Elazığ FK'da Olağan Genel Kurul ertelendi. 23 Elazığ FK'dan yapılan açıklamada, "Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir. Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul toplantısı 17 Temmuz Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleşecektir" denildi. - ELAZIĞ