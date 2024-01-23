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23 Elazığ FK'da Bahattin Ergüven ile yollar ayrıldı

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TFF 3. Lig 4. Grupta kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen 23 Elazığ FK'da, teknik sorumlu Bahattin Ergüven'le yollar ayrıldı. Ergüven yönetimindeki takım, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

23 Elazığ FK'da Alaettin Çiçek'in ayrılığı sonrası göreve getirilen Elazığlı çalıştırıcı Bahattin Ergüven'le de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 4. Grupta kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen 23 Elazığ FK'da, teknik sorumlu Bahattin Ergüven'le yollar ayrıldı. Alaettin Çiçek'in istifası sonrası 11. haftada oynanan Orduspor 1967 maçıyla göreve başlayan Ergüven yönetiminde 23 Elazığ FK, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Kulüpten ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bahattin Ergüven ile karşılıklı mutabakata varılarak yollarımız ayrılmıştır. Hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

Bordo-beyazlı ekip, Ergüven'le yolların ayrılması sonrası geçtiğimiz sezon A. Eynesil Belediyespor'u çalıştıran teknik sorumlu Hasan Uğur Kardal ile iletişime geçti ve prensipte anlaşmaya vardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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