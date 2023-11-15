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23 Elazığ FK, Bahattin Ergüven ile resmi sözleşme imzaladı

Teknik direktör Alaettin Çiçek'in ayrılığı sonrası 23 Elazığ FK, Bahattin Ergüven ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı ve resmi sözleşme imzaladı.