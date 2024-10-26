23 Elazığ FK, Anadolu Üniversitesi'ne 2-0 Mağlup Oldu

Nesine 3. Lig 1. Grubun 8. haftasında 23 Elazığ FK, evinde karşılaştığı Anadolu Üniversitesi'ne 2-0 mağlup oldu.

23 Elazığ FK, Nesine 3. Lig 1. Grubun 8. haftasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesine 2-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren goller 37'de Enes ve 39'da Emrah Tacir'den geldi.

7 puanda kalan 23 Elazığ FK gelecek hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak. - ELAZIĞ