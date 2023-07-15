- 224 sporcu, 15 Temmuz şehitleri anısına yüzdü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen müsabakalarda 9 ilden katılan 6'sı özel 224 sporcu 15 Temmuz şehitleri anısına yüzdü.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen yüzme müsabakaları, Başpınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda açılış seremonisiyle başladı. Ankara, İstanbul, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu ve Eskişehir'den 24 kulübün katıldığı müsabakalarda, 6'sı özel 224 sporcu, şehitler anısına yüzdü. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. 9 ilden katılımın sağlandığı müsabakalar, 16 Temmuz pazar günü devam edecek.

Bedensel engelli Zeynep Ahsen Aydın (12), "Yüzme sporu ile ilgileniyoruz. Bedensel engelliyim. 6'ncı sınıfa geçtim. Buraya 15 Temmuz şehitlerini anmak için Ankara'dan geldik. Bu madalyamı da şehitlerimize armağan ediyorum. Babam bana sordu 'Jimnastik mi yoksa yüzemeye mi devam edeceksin?' diye. Ben de yüzmeyi tercih ettim. İlk yarışlarımda korkuyordum hatta ağlıyordum ama artık alıştım. Bir yandan eğlenceli geliyor. Hoşuma gidiyor" dedi.

Müsabakalara Ankara'dan katıldığını anlatan Bedirhan Yiğit Kavaköz ise, "Kırıkkale ilimizde düzenlenen yüzme yarışı vardı. Bu yarışa Ankara'dan katıldık. Güzel dereceler elde ettik. Katılım madalyası aldık. Güzel bir gündü. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu programı düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olsun, yetkililer olsun teşekkür ederiz. Güzel bir yarış oldu" diye konuştu.

15 Temmuz şehitlerini anmak için yüzme yarışı yaptıklarını belirten Berkay Kımışyük de, "Sporcular en iyi derecelerini elde etti. Barajları geçtik. Aldığımız dereceleri şehitlerimize armağan ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadesini kullandı.