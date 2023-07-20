22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemesi'nde Avusturya ile karşılaşacak

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemesi'nde yarın Avusturya ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan dört ülke ve en iyi üç grup ikincisi, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.