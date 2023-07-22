22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Kosova'yı 3-0 Yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, 25-10, 25-9 ve 25-16'lık setlerle galip geldi. Ay-yıldızlı ekip, gruplardaki ikinci maçını da set vermeden kazandı ve bir sonraki maçta ev sahibi Çekya ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını birinci tamamlayan 4 ülke ve en iyi 3 grup ikincisi, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.