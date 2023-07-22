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22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Kosova'yı 3-0 Yendi

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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, 25-10, 25-9 ve 25-16'lık setlerle galip geldi. Ay-yıldızlı ekip, gruplardaki ikinci maçını da set vermeden kazandı ve bir sonraki maçta ev sahibi Çekya ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını birinci tamamlayan 4 ülke ve en iyi 3 grup ikincisi, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Kosova'yı 25-10, 25-9 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yendiği belirtildi.

Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan ay-yıldızlı ekip, yarın ev sahibi Çekya'yla karşılaşacak.

Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 4 ülke ve en iyi 3 grup ikincisi, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

voleybol Kosova Spor Haberler

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