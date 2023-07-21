22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avusturya'yı 3-0 Yendi
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takımın ikinci maçı ise yarın Kosova ile yapılacak.
22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Avusturya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Avusturya'yı 25-19, 26-24 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yendiği belirtildi.
Ay-yıldızlı ekibin ikinci maçında yarın TSİ 17.00'da Kosova'yla karşılaşacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor