22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avusturya'yı 3-0 Yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takımın ikinci maçı ise yarın Kosova ile yapılacak.