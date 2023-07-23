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22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

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22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, elemelerde grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak 2024'te İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, elemelerde grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak 2024'te İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçında Çekya'yı 3-0 yenen 22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milliler, 25-22, 25-21 ve 25-20'lik setlerle rakibini set vermeden mücadeleyi kazanmayı başardı.

Grubunu namağlup lider tamamlayan ay-yıldızlılar, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol İtalya Spor Haberler

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