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22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

Spor Haberleri

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında ev sahibi Çekya'yı 3-0 mağlup ederek, turnuvada yenilgisiz lider olarak İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü ve son maçında ev sahibi Çekya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Çekya'da düzenlenen organizasyonun son maçında ev sahibi ekiple karşılaştı.

Rakibini, 25-22, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

voleybol Çekya Spor Haberler

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