22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılma Hakkı Elde Etti

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında ev sahibi Çekya'yı 3-0 mağlup ederek, turnuvada yenilgisiz lider olarak İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.