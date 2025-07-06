22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü ve son maçında ay-yıldızlılar, ev sahibi İspanya'yı 28-26, 16-25, 26-24 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Oynadığı üç karşılaşmada da galip gelerek grubunu lider tamamlayan milli takım, 2026 yılında Hollanda'da düzenlenecek 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

D Grubu'nda oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Türkiye - 9

2- İspanya - 6

3- Norveç - 3

4- İrlanda - 0