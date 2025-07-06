22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkını elde etti. Ev sahibi İspanya'yı 3-1 mağlup eden milli takım, grubu lider tamamladı.

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü ve son maçında ay-yıldızlılar, ev sahibi İspanya'yı 28-26, 16-25, 26-24 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Oynadığı üç karşılaşmada da galip gelerek grubunu lider tamamlayan milli takım, 2026 yılında Hollanda'da düzenlenecek 22 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

D Grubu'nda oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1- Türkiye - 9

2- İspanya - 6

3- Norveç - 3

4- İrlanda - 0

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında

AK Partili isim önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Texas'ta ani sel felaketinde can kaybı 50'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölenlerin büyük kısmı küçük kız çocukları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.