22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Hazırlıklarına Başladı
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22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Ankara'da hazırlıklara başladı. Milliler, C Grubu'nda Çekya, Avusturya ve Kosova ile mücadele edecek.
22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarına Ankara'da başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 20-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, C Grubu'nda Çekya, Avusturya ve Kosova ile mücadele edecek.
22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 19 kişilik geniş sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Pasörler: Özge Arslanalp, Elif Kapar, Dilay Özdemir
Smaçörler: Pelin Eroktay, İpar Kurt, Mehtap Öztunalı, Nilsu Şen, Fatma İklimya Demir, Melisa Bükmen, Miray Gözübüyük, Özlem Şahin
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Bengisu Aygün, Seher Aksoy, Sude Naz Uzun, Hatice Secem Ege
Liberolar: Selin Adalı, Berre İnce, Zeynep Palabıyık