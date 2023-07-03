22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Hazırlıklarına Başladı

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Ankara'da hazırlıklara başladı. Milliler, C Grubu'nda Çekya, Avusturya ve Kosova ile mücadele edecek.