22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Final karşılaşmasının ardından yapılan törende Milli Takımdan 2 oyuncu rüya takıma seçildi. Millilerde Aleksia Karutasu turnuvanın en iyi pasör çaprazı, Selin Adalı ise en iyi libero ödülünün sahibi oldu.

Öte yandan rüya takımda yer alan Sırp smaçör Branka Tica'ya da ödülünü TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert takdim etti. - İSTANBUL