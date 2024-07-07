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22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

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22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı mağlup ederek üçüncü oldu. Aleksia Karutasu ve Selin Adalı ise rüya takıma seçildi ve ödül aldı.

22 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Final karşılaşmasının ardından yapılan törende Milli Takımdan 2 oyuncu rüya takıma seçildi. Millilerde Aleksia Karutasu turnuvanın en iyi pasör çaprazı, Selin Adalı ise en iyi libero ödülünün sahibi oldu.

Öte yandan rüya takımda yer alan Sırp smaçör Branka Tica'ya da ödülünü TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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