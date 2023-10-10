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22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da Kamp Yapıyor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na hazırlık amacıyla 22 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi. 10 sporcu, Karadağ'da yapılacak olan şampiyonaya çift idmanlarla hazırlanıyor. Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, kampta çabukluk ve kuvvete dayalı çalışmalar yapacaklarını belirtti.