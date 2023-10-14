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22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'da Hazırlanıyor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için 22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım antrenörü Adil Demircioğlu, takımın performansının her geçen gün iyiye gittiğini ve hedeflerinin takım halinde Avrupa şampiyonu olmak olduğunu belirtti.