22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'da Hazırlanıyor
Spor Haberleri
Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için 22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım antrenörü Adil Demircioğlu, takımın performansının her geçen gün iyiye gittiğini ve hedeflerinin takım halinde Avrupa şampiyonu olmak olduğunu belirtti.
22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarına Kastamonu'da devam ediyor.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 10 sporcu, şampiyonaya günde çift idmanla hazırlanıyor.
Milli takım antrenörü Adil Demircioğlu, AA muhabirine, kampa 2 milli boksörün daha katılacağını söyledi.
Yoğun şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Demircioğlu, "Takımın performansı her gün iyiye gidiyor. İçlerinde dereceleri olan çocuklarımız var. Hedefimiz geçen yılki gibi takım halinde Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.
Demircioğlu, kampın 22 Ekim'e kadar süreceğini kaydetti.