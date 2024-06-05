22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Yarın Başlıyor
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, yarın Yalova'da başlayacak. Şampiyonaya 30 ülkeden 64 takım katılacak.
22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, yarın Yalova'da başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-9 Haziran tarihlerinde Tatil Park Plajı'nda gerçekleştirilecek organizasyona 30 ülkeden 64 takım katılacak.
Şampiyonada erkeklerde Türkiye'yi Sacit Kurt-Batuhan Kuru, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı temsil edecek.
Kadınlarda ise Ceylin Sayar-Su Şimdim, Esra Demirkıran-Nehir Kiraz ve Naz Akyüz-Irmak Gökçen mücadele edecek.