22 Yaş Altı Boks Milli Takımları Kampa Ara Verdi
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Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 22 Yaş Altı Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Kastamonu kampına 5 gün ara verdi. Milli takımlar, 26 Ekim'de tekrar toplanarak hazırlıklarına devam edecek.
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 22 Yaş Altı Kadın ve Erkek Boks Milli Takımlarının Kastamonu kampına 5 gün ara verildi.
Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak şampiyonaya Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan milli takımlar, kampa ara verdi.
22 Yaş Altı Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Adil Demircioğlu, AA muhabirine, kampa kısa bir ara verdiklerini söyledi.
Boksörlerin bu süreci evlerinde geçireceğini dile getiren Demircioğlu, 26 Ekim'de tekrar toplanarak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüreceklerini kaydetti.