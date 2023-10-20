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22 Yaş Altı Boks Milli Takımları Kampa Ara Verdi

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 22 Yaş Altı Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Kastamonu kampına 5 gün ara verdi. Milli takımlar, 26 Ekim'de tekrar toplanarak hazırlıklarına devam edecek.