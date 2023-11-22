A Milli Futbol Takımı UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na lider olarak gidiyor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDAN BİR İLKA Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak tarihte ilk kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDAN BİR İLK

A Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak tarihte ilk kez büyük bir turnuvanın finallerine lider olarak gitmeyi başardı. Tarihinde 5 kez Avrupa Şampiyonası (1996, 2000, 2008, 2016, 2020) ve 2 kez Dünya Kupası'nda (1954, 2002) mücadele eden Ay-Yıldızlılar, ilk kez grup aşamasını ilk sırada bitirmenin mutluluğunu yaşadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da düzenlenecek finallere grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. (Videolu - fotoğraflı)

MONTELLA'NIN AĞABEYİ RAHATSIZLANDI, A MİLLİ TAKIM'IN UÇAĞI MÜNİH'E İNDİ

A Milli Futbol Takımı'nı Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yaptı.

A Milli Takım uçağının İstanbul Havalimanı'na saat 11.30 civarında inmesi bekleniyor.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Fatih Karagümrük maçının çalışmaları sürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

GÖZTEPE

12.00 Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stailov, Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

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