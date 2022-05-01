21 yaşındaki tenisçi Baez, Estoril Açık'ta şampiyonluğa ulaştı
AA - Fatih Erel - Spor
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ATP tenis turnuvası olan Uluslararası Estoril Açık finalinde Arjantinli Sebastian Baez, Fransız Frances Tiafoe'yi yenerek şampiyon oldu.
ATP tenis turnuvası olan Uluslararası Estoril Açık finalinde Arjantinli Sebastian Baez, Fransız Frances Tiafoe'yi yenerek şampiyon oldu.
Portekiz'in Estoril bölgesindeki organizasyonda, 21 yaşındaki Arjantinli oyuncu, şampiyonluk maçında Frances Tiafoe'yu 6-3, 6-2 mağlup ederek ilk ATP şampiyonluğuna ulaştı.
Haftaya kariyerinin en yüksek ATP sıralaması olan 59. sıradan girdikten sonra Baez'in yarın ilk 40'a girmesi bekleniyor.
AA / Fatih Erel - Spor