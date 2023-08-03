21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.