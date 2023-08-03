21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti
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Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın saat 20.00'da Arnavutluk ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor