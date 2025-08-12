21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda İtalya'yı Yendi

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında İtalya'yı 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 21-25, 25-20, 25-23, 18-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kazandı.

Bu sonuçla grup etabını 3 galibiyet, 2 mağlubiyet 9 puanla tamamlayan milli takım, adını son 16 turuna yazdırdı.

Milli voleybolcuların, rakibi oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.