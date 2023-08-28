21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi mağlup ederek 5. sırada yer aldı. Çin şampiyon olurken, İtalya ikinci, Brezilya üçüncü ve Japonya dördüncü oldu.