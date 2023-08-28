21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi mağlup ederek 5. sırada yer aldı. Çin şampiyon olurken, İtalya ikinci, Brezilya üçüncü ve Japonya dördüncü oldu.
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 5-6 klasman maçında ABD ile karşılaştı.
Milliler, rakibini 26-28, 25-20, 25-19, 25-18 set sonuçlarıyla 3-1 mağlup ederek şampiyonayı 5'inci sırada tamamladı.
Çin'in dünya şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda İtalya 2'nci, Brezilya 3'üncü, Japonya 4'üncü basamakta yer aldı.