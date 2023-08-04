21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda Arnavutluk'u mağlup etti

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti. Milli takım, 4'üncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3'üncü maçında Arnavutluk'u 25-15, 25-17 ve 25-5'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek yoluna 3'te 3 ile devam etti.

A-yıldızlılar, Balkan Şampiyonası'ndaki 4'üncü ve son maçında 6 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.