21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, ABD'ye 3-1 yenildi

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye 3-1 mağlup oldu.

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, ikinci turdaki 3. maçında ABD'ye 23-25, 25-16, 20-25 ve 21-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

Milli takım, 5-8 klasman maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.