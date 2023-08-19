21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı 2. maçını da kazandı
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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında ABD'yi 3-1 mağlup ederek 2. tura yükselmeyi garantiledi. Milli takım, grup maçlarına Hollanda galibiyetiyle başlamıştı ve son maçında Küba ile karşılaşacak.
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçını da kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'da düzenlenen şampiyonada D Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında ABD'yi 25-17, 22-25, 25-23, 25-14'lük set sonuçlarıyla 3-1 mağlup ederek 2. tura yükselmeyi garantiledi.
Milli takım, grup maçlarına 3-2'lik Hollanda galibiyetiyle başladı.
Ay-yıldızlı ekip, grubundaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 05.00'te Küba ile karşılaşacak.
Şampiyonanın 2. turunda F Grubu'nda yer alacak milliler, karşılaşmalarını 21-23 Ağustos tarihlerinde yapacak.