21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı 2. maçını da kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında ABD'yi 3-1 mağlup ederek 2. tura yükselmeyi garantiledi. Milli takım, grup maçlarına Hollanda galibiyetiyle başlamıştı ve son maçında Küba ile karşılaşacak.