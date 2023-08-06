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21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Balkan Şampiyonası'nda İkinci Oldu

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Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Son maçta Sırbistan'a 3-1 yenilen milli takım, gümüş madalya elde etti.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonadaki dördüncü ve son maçında Sırbistan'a 20-25, 25-15, 17-25 ve 19-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

Organizasyonda ilk mağlubiyetini yaşayan milliler, 9 puanla ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalya elde etti. Oynadığı tüm maçları kazanan Sırbistan ise şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Kadın Milli Voleybol Takımı Sırbistan voleybol Spor Haberler

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