21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne alacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne alacak

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne alacak

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Karadağ'ın ev sahipliğinde 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek.

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Karadağ'ın ev sahipliğinde 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, elemelerde E Grubu'nda Karadağ, Portekiz ve İzlanda ile karşılaşacak.

Milliler, ilk maçını yarın Portekiz ile yapacak.

Milli takımın elemelerdeki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.00 Portekiz-Türkiye

20 Mayıs Cuma:

18.00 Türkiye-İzlanda

21 Mayıs Cumartesi:

21.00 Türkiye-Karadağ

Ay-yıldızlı ekip, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 12-17 Temmuz'da İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Avrupa Şampiyonası, voleybol, Karadağ, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title