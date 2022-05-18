21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne alacak - Haberler

21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Karadağ'ın ev sahipliğinde 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, elemelerde E Grubu'nda Karadağ, Portekiz ve İzlanda ile karşılaşacak.

Milliler, ilk maçını yarın Portekiz ile yapacak.

Milli takımın elemelerdeki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.00 Portekiz-Türkiye

20 Mayıs Cuma:

18.00 Türkiye-İzlanda

21 Mayıs Cumartesi:

21.00 Türkiye-Karadağ

Ay-yıldızlı ekip, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 12-17 Temmuz'da İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.