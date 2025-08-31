21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nı 16. Sırada Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda oynadığı klasman maçında Arjantin'e 3-1 yenilerek turnuvayı 16. sırada tamamladı.

21 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki klasman maçında Arjantin'e 3-1 yenilerek turnuvayı 16. tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Çin'in Jiangmen kentindeki 15'incilik karşılaşmasını 17-25, 25-23, 16-25 ve 20-25'lik setlerle kaybetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor

Kerem Aktürkoğlu başını yaktı! Dursun Özbek'i kahreden olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a sert tepki

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.