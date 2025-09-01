21 Yaş Altı 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Körfez Gençler Birliği kadınlarda, Araklı Belediyespor erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonlar, Ankara'da düzenlenen 21 Yaş Altı 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda belirlendi.

21 Yaş Altı 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda Körfez Gençler Birliği, erkeklerde ise Araklı Belediyespor şampiyon oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen şampiyonada kadınlarda Körfez Gençler Birliği şampiyonluğu elde ederken, Pursaklar Belediyespor ikinci, Kastamonu Asya ise üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde ise Araklı Belediyespor şampiyonluğa uzanırken, İznik Belediyespor ikinci, Körfez Gençler Birliği de üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.

Kulüplere ödüllerini ve şampiyonluk kupalarını Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin takdim etti.

