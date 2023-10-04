2030 Dünya Kupası Fas, İspanya ve Portekiz'e verildi

FIFA, 2030 Dünya Kupası finallerinin Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını duyurdu. Turnuvanın 100. yılında Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da maçlar oynanacak.

FIFA, 2030 Dünya Kupası finallerine Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuvanın 100'üncü yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da birer maç oynanacağı belirtildi.

FIFA Konseyi'nin bugün düzenlenen toplantısında 2030 Dünya Kupası finalleriyle ilgili birçok önemli karar alındığı açıklandı. 2030 Dünya Kupası'nın 6 farklı ülkede ve 3 farklı kıtada gerçekleşeceğini açıklayan FIFA, turnuvaya Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağını duyurdu. Turnuvanın 100'üncü yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer maç oynanacağı da ifade edildi. Öte yandan organizasyona ev sahipliği yapacak 6 ülke, eleme maçları oynamadan Dünya Kupası'na direkt olarak katılacak.