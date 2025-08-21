2028 Olimpiyatları'nda Basketbol Maçları Açılış Töreninden Önce Başlayacak

FIBA İcra Komitesi, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda basketbol maçlarının açılış töreninden iki gün önce başlayacağını açıkladı. Çeyrek finallerin iki güne yayılacağı ve hiçbir maçın 12.00'den önce başlamayacağı bildirildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, gerçekleştirdiği son toplantıda 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları kapsamında basketbol maçlarının açılış töreninden iki gün önce başlayacağını duyurdu.

Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları'nda basketbol maçları açılış töreninden iki gün önce başlayacak. FIBA İcra Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, çeyrek finaller iki güne yayılacak ve hiçbir maç 12.00'den önce başlamayacak. Bu düzenlemeyle, oyuncular, takımlar, taraftarlar ve yayıncılar

için daha iyi bir deneyim sunmayı hedeflendiği belirtildi.

Komite, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası (Almanya) ve 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası (Katar) hazırlıkları ile ilgili raporları ve eleme süreçlerini de değerlendirdi. - İSTANBUL

