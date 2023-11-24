2027 Kadınlar EuroBasket Finlandiya ve Litvanya'ya verildi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket) Finlandiya ve Litvanya ev sahipliği yapacak. Finlandiya'nın Espoo ve Litvanya'nın başkenti Vilnius ile Klaipeda'da düzenlenecek turnuva, kadın basketbolunun yükselişine katkı sağlayacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ( Eurobasket ) Finlandiya ve Litvanya ev sahipliği yapacak. Her iki aday ülke İsviçre'nin Mies kentindeki Basketbol Evi'nde gerçekleşen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.

Turnuva Finlandiya'nın Espoo ve Litvanya'nın başkenti Vilnius ile Klaipeda'da düzenlenecek ve iki ev sahibi şehir de EuroBasket etkinliğine ilk kez ev sahipliği yapacak.

JORGE GARBAJOSA: İKİ ÜLKE BASKETBOL KONUSUNDA İNANILMAZ DERECEDE TUTKULU

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa konuyla ilgili olarak, "Finlandiya ve Litvanya'nın FIBA Kadınlar EuroBasket 2027'ye ev sahipliği yapacağını resmi olarak onaylamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu ülkelerin her ikisi de basketbol konusunda inanılmaz derecede tutkulu ve mükemmel ev sahipliği yapma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahipler. Finlandiya ve Litvanya'da kadın basketbolunun yükselişte olduğu açık ve eminim ki bu etkinlik daha da olumlu bir ivme katacaktır" açıklamasını yaptı.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, Finlandiya ve Litvanya'nın ev sahibi olarak duyurulmasının yanı sıra, FIBA Kadınlar EuroBasket 2027'nin en uygun koşullar altında düzenlenmesini sağlamak amacıyla potansiyel olarak bir veya iki ek ev sahibi eklemek için ev sahipliği adaylığı başvuru sürecini yeniden açmaya karar verdi.

KAMIL NOVAK: İKİ EV SAHİBİ DAHA EKLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, "Finlandiya ve Litvanya tarafından bize sunulan adaylık teklifleri çok güçlüydü. Espoo, Klaipeda ve Vilnius'taki son teknolojiye sahip arenalar, her üç şehirdeki kaliteli oteller ve etkinliği en üst düzeyde gerçekleştirmek için gerekli tüm altyapıya sahipler. Çoklu ev sahipliği formatının diğer FIBA müsabakalarındaki başarısının ve FIBA Kadınlar EuroBasket 2025 sonrasında alınan çok olumlu geri bildirimlerin ardından, 2027 etkinliği için de aynı yaklaşımı benimsedik ve adayları tamamlamak üzere bir veya iki ev sahibi daha eklemeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni ev sahipliği formatı ilk kez Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'da gerçekleşecek FIBA Kadınlar EuroBasket 2025'te uygulanacak.

Son üç FIBA Kadınlar EuroBasket turnuvası iki ülkede düzenlendi ve 2023'teki en son turnuvaya İsrail ve Slovenya ortak ev sahipliği yaptı.

Turnuvanın 41'incisi olacak FIBA Kadınlar EuroBasket 2027, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek.