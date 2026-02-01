Haberler

2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın ilk gün yarışları tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde, kadınlar ve erkekler yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. Kadınlar scratch'da Helene Hesters altın madalya kazanırken, erkekler eleme yarışı finalinde Tobias Aagaard Hansen birinci oldu.

Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın ilk günündeki yarışlar sona erdi.

Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda, kadınlar scratch yarışında Belçika'dan Helene Hesters altın, İsviçre'den Aline Seitz gümüş, Almanya'dan Lena Charlotte Reissner ise bronz madalya aldı.

Kadınlar scratch mücadelesinde yer alan milli sporcu Reyhan Yakışır, yarışı tamamlayamadı.

Erkekler eleme yarışı finalinde Danimarka'dan Tobias Aagaard Hansen altın, Almanya'dan Tim Torn Teutenberg gümüş, Belçika'dan Jules Hesters bronz madalya kazandı.

Erkekler eleme yarışı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramazan Yılmaz, yarışı 10. sırada bitirdi.

Kadınlar takım sprint finalinde ise Almanya altın, Büyük Britanya gümüş, Hollanda bronz madalya elde etti.

Erkekler takım sprint finalinde de Fransa altın, Büyük Britanya gümüş, İtalya bronz madalya aldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

30 ülkeden 315 elit sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yarın ikinci gün yarışlarıyla sürecek.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Spor
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Dünyanın en büyük havayolu şirketi ama rezalet de büyük!
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat

Sidiki Cherif imzayı attı! Transfer videosundaki sözlere dikkat