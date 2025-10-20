2026 Okul Sporları Sezonu Açıldı

2026 Okul Sporları sezonu düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Zekeriya Arslantürk, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Açılış seremonisinin ardından Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Müsabakaları başladı. Karşılaşmalar, Düzce genelinden katılan okulların yoğun ilgisiyle sürüyor. - DÜZCE