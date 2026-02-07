2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcuların müsabaka programı belli oldu.

İtalya'nın ev sahipliğindeki oyunlarda Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 9 Şubat Pazartesi günü milli takımın ilk madalya mücadelesine çıkacak. Milli sporcular, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda, TSİ 21.00'de, kayakla atlama erkekler normal tepede madalya mücadelesi verecek.

Kayaklı koşuda Abdullah Yılmaz, erkekler sprint klasikte 10 Şubat Salı günü TSİ 11.15, 10 kilometre serbestte ise 13 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda piste çıkacak.

İrem Dursun da aynı statta 12 Şubat Perşembe günü TSİ 14.00'te kayaklı koşu kadınlar 10 kilometre serbestte mücadele edecek.

Alp disiplini erkekler büyük slalomda Thomas Kaan Önol Lang, Stelvio Kayak Merkezi'nde 14 Şubat Cumartesi günü TSİ 12.00'de sahne alacak. Aynı gün Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'ndaki kayakla atlama erkekler büyük tepe yarışmasında TSİ 20.45'te atlayışlarını gerçekleştirecek.

Oyunlarda 16 Şubat Pazartesi günü, milli sporcular 3 disiplinde madalya müsabakalarına çıkacak. Alp disiplini erkekler slalomda Thomas Kaan Önol Lang, Stelvio Kayak Merkezi'nde TSİ 12.00'de piste adım atacak.

Aynı gün kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre elemelerinde Denis Örs ve Furkan Akar, Milano Buz Pateni Arena'da TSİ 13.15, kayakla atlama erkekler süper takımda ise Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda TSİ 21.00'de yarışacak.

Milli sporcular, son madalya müsabakalarını 18 Şubat Çarşamba günü yapacak. Alp disiplini kadınlar slalomda Ada Hasırcı, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde TSİ 12.00'de piste çıkacak. Kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metrede ise elemeleri geçmeleri halinde Denis Örs ve Furkan Akar, Milano Buz Pateni Arena'da TSİ 22.15'te çeyrek finallerde yarışma hakkı kazanacak.

Kış olimpiyatları, 22 Şubat Pazar günü Verona Olimpik Arena'daki kapanış töreniyle sona erecek.