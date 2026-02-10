2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
İsveçli Linn Svahn, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar sprint klasik finalinde altın madalya kazandı. İlk üç sırayı İsveçli sporcular aldı ve madalyaların tamamı İsveç'e gitti.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kayaklı koşu kadınlar sprint klasik finali Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda gerçekleştirildi.
Bu disiplinde İsveçli sporcular, ilk üç sırayı alarak madalyaların tamamını kazandı.
Linn Svahn, 4 dakika 3.05 saniyeyle altın, Jonna Sundling 1.59 saniye farkla gümüş, Maja Dahlqvist de liderin 4.83 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.
Olimpiyatlarda Svahn ilk madalyasını kazanırken Sundling ve Dahlqvist ise 4. madalyalarını kazanma başarısını gösterdiler.