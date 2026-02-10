Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveçli Linn Svahn, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar sprint klasik finalinde altın madalya kazandı. İlk üç sırayı İsveçli sporcular aldı ve madalyaların tamamı İsveç'e gitti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu kadınlar sprint klasik kategorisinde İsveçli Linn Svahn, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kayaklı koşu kadınlar sprint klasik finali Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda gerçekleştirildi.

Bu disiplinde İsveçli sporcular, ilk üç sırayı alarak madalyaların tamamını kazandı.

Linn Svahn, 4 dakika 3.05 saniyeyle altın, Jonna Sundling 1.59 saniye farkla gümüş, Maja Dahlqvist de liderin 4.83 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.

Olimpiyatlarda Svahn ilk madalyasını kazanırken Sundling ve Dahlqvist ise 4. madalyalarını kazanma başarısını gösterdiler.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti