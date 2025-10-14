Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye-Gürcistan Karşılaşması Detayları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Kocaeli'de gerçekleşecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye- Gürcistan karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Kocaeli

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor
