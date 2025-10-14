2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye-Gürcistan Karşılaşması Detayları
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Kocaeli'de gerçekleşecek.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Türkiye- Gürcistan karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Kocaeli
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)
Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor