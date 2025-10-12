Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. Hafta Sonuçları

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Bulgaristan'ı 6-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Norveç ise 5-0 ile İsrail'i mağlup ederken, tüm maç gelirini Gazze'ye bağışladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla sona erdi.

Elemelerde E, F, I ve K gruplarında 8 maç oynandı.

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yenerken İspanya ise konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

I Grubu'nda İsrail'i 5-0 yenen Norveç, 6'da 6 yaparak büyük avantaj yakaladı. Norveç'in yıldız golcüsü Haaland, "hat trick" yaptı. Norveç, maçın tüm gelirini Gazze'ye bağışlarken karşılaşma boyunca tribünleri dolduran binlerce futbolsever Filistin'e destek verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Bulgaristan-Türkiye: 1-6

İspanya-Gürcistan: 2-0

F Grubu

Macaristan-Ermenistan: 2-0

Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

I Grubu

Norveç-İsrail: 5-0

Estonya-İtalya: 1-3

K Grubu

Letonya-Andorra: 2-2

Sırbistan-Arnavutluk: 0-1

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
