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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. Hafta Maçları Oynandı

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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında 2. hafta maçları gerçekleştirildi. Arnavutluk, Polonya, Bosna Hersek ve Romanya galip gelirken, Litvanya-Finlandiya maçı ise berabere sonuçlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. hafta heyecanı başladı.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında 6 maç yapıldı.

Arnavutluk, Net Global Sivasspor'un santrforu Rey Manaj'ın 2 gol attığı maçta Andorra'yı 3-0 yendi. Manaj'ın yanı sıra Sipay Bodrum FK'nin Arnavut savunma oyuncusu Arlind Ajeti de müsabakada görev aldı.

Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in forma giydiği Polonya, Malta'yı 2-0 mağlup etti.

Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic'in 1 gol attığı mücadelede Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1'lik skorla geçti.

Trabzonsporlu Denis Dragus'un görev yaptığı Romanya ise San Marino karşısında 5-1 galip geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Litvanya- Finlandiya : 2-2

Polonya-Malta: 2-0

H Grubu:

San Marino-Romanya: 1-5

Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

K Grubu:

Arnavutluk-Andorra: 3-0

İngiltere-Letonya: 3-0

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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