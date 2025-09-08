2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Devam Ediyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında B, C, I ve L gruplarında toplam 7 maç oynandı. Maçlar sonuçları arasında İsviçre'nin Slovenya'ya 3-0, Kosova'nın İsveç'e 2-0 galip geldiği öne çıktı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
İsviçre- Slovenya : 3-0
Kosova- İsveç : 2-0
C Grubu:
Belarus-İskoçya: 0-2
Yunanistan-Danimarka: 0-3
I Grubu:
İsrail-İtalya: 4-5
L Grubu:
Cebelitarık-Faroe Adaları: 0-1
Hırvatistan-Karadağ: 4-0
