Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında B, C, I ve L gruplarında toplam 7 maç oynandı. Maçlar sonuçları arasında İsviçre'nin Slovenya'ya 3-0, Kosova'nın İsveç'e 2-0 galip geldiği öne çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasına 7 maçla devam edildi.

Elemelerde B, C, I ve L gruplarında toplam 7 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İsviçre- Slovenya : 3-0

Kosova- İsveç : 2-0

C Grubu:

Belarus-İskoçya: 0-2

Yunanistan-Danimarka: 0-3

I Grubu:

İsrail-İtalya: 4-5

L Grubu:

Cebelitarık-Faroe Adaları: 0-1

Hırvatistan-Karadağ: 4-0

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
CHP, yeni yönetim seçilene kadar İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı

CHP'den İstanbul İl Başkanlığı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Conceicao iptal! Sadettin Saran göreve geldiği anda yapacağı hoca seçimini duyurdu

Conceicao iptal! Göreve geldiği anda yapacağı hoca seçimini duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.