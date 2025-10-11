Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Bulgaristan-Türkiye Maçının Detayları

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile Türkiye arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları açıklandı. Maç Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Bulgaristan- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vasil Levski Ulusal

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)

Bulgaristan : Mitov, Popov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Kraev, Stoyanov, Chochev, Kirilov, Marin Petkov, Despodov

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

