Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, yarın 8 maçla başlayacak. A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, yarın 8 maçla başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı şöyle:

Yarın:

D Grubu

20: 00 Azerbaycan-İzlanda

22: 45 Fransa-Ukrayna

F Grubu

20: 00 Ermenistan-Macaristan

22: 45 İrlanda-Portekiz

I Grubu

20: 00 Norveç-Estonya

22: 45 Moldova-İtalya

K Grubu

22: 45 Andorra-Arnavutluk

22: 45 İngiltere-Sırbistan

14 Kasım Cuma

A Grubu

22: 45 Lüksemburg-Almanya

22: 45 Slovakya-Kuzey İrlanda

G Grubu

20: 00 Finlandiya-Malta

22: 45 Polonya-Hollanda

L Grubu

22: 45 Cebelitarık-Karadağ

22: 45 Hırvatistan-Faroe Adaları

15 Kasım Cumartesi

B Grubu

22: 45 İsviçre-İsveç

22: 45 Slovenya-Kosova

C Grubu

22: 45 Danimarka-Belarus

22: 45 Yunanistan-İskoçya

E Grubu

20: 00 Türkiye-Bulgaristan

20: 00 Gürcistan-İspanya

H Grubu

20: 00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya

22: 45 Bosna-Hersek-Romanya

J Grubu

17: 00 Kazakistan-Belçika

20: 00 Liechtenstein-Galler

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.