2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, yarın 8 maçla başlayacak. A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftası, yarın 8 maçla başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan'ı konuk edecek.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. haftanın programı şöyle:
Yarın:
D Grubu
20: 00 Azerbaycan-İzlanda
22: 45 Fransa-Ukrayna
F Grubu
20: 00 Ermenistan-Macaristan
22: 45 İrlanda-Portekiz
I Grubu
20: 00 Norveç-Estonya
22: 45 Moldova-İtalya
K Grubu
22: 45 Andorra-Arnavutluk
22: 45 İngiltere-Sırbistan
14 Kasım Cuma
A Grubu
22: 45 Lüksemburg-Almanya
22: 45 Slovakya-Kuzey İrlanda
G Grubu
20: 00 Finlandiya-Malta
22: 45 Polonya-Hollanda
L Grubu
22: 45 Cebelitarık-Karadağ
22: 45 Hırvatistan-Faroe Adaları
15 Kasım Cumartesi
B Grubu
22: 45 İsviçre-İsveç
22: 45 Slovenya-Kosova
C Grubu
22: 45 Danimarka-Belarus
22: 45 Yunanistan-İskoçya
E Grubu
20: 00 Türkiye-Bulgaristan
20: 00 Gürcistan-İspanya
H Grubu
20: 00 Kıbrıs Rum Kesimi-Avusturya
22: 45 Bosna-Hersek-Romanya
J Grubu
17: 00 Kazakistan-Belçika
20: 00 Liechtenstein-Galler