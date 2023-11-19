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2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 5 maç oynandı

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup maçlarına 5 karşılaşma ile devam edildi. Mısır, Sierra Leone'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Diğer maçlarda Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi, Zimbabve ile Nijerya 1-1 berabere kaldı, Burundi ise Gabon'a 1-2 mağlup oldu. Mozambik ise Cezayir'e 0-2 yenildi.