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2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 5 maç oynandı

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2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup maçlarına 5 karşılaşma ile devam edildi. Mısır, Sierra Leone'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Diğer maçlarda Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi, Zimbabve ile Nijerya 1-1 berabere kaldı, Burundi ise Gabon'a 1-2 mağlup oldu. Mozambik ise Cezayir'e 0-2 yenildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup maçlarına 5 karşılaşma ile devam edildi.

A Grubu'nda Mısır'ın deplasmanda Sierra Leone'yi 2-0 yendiği maçın gollerini Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sierra Leone-Mısır: 0-2

B Grubu:

Sudan- Demokratik Kongo Cumhuriyeti : 1-0

C Grubu:

Zimbabve-Nijerya: 1-1

F Grubu:

Burundi-Gabon: 1-2

G Grubu:

Mozambik-Cezayir: 0-2

Kaynak: AA / Spor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Afrika Mısır Futbol Spor Haberler

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