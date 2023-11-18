2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri Grup Maçları
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2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanan 11 maçın sonuçları açıklandı. Burkina Faso-Gine Bissau, Esvatini-Libya, Kamerun-Mauritius, Zambiya-Kongo, Fildişi Sahili-Seyşeller, Gine-Uganda, Liberya-Malavi, Tunus-Sao Tome, Komorlar-Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana-Madagaskar ve Mali-Çad maçları oynandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemelerinde grup maçlarına devam edildi.
Dünya Kupası Afrika Elemelerinde 11 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Burkina Faso- Gine Bissau: 1-1
D Grubu:
Esvatini-Libya: 0-1
Kamerun-Mauritius: 3-0
E Grubu:
Zambiya-Kongo: 4-2
F Grubu:
Fildişi Sahili-Seyşeller: 9-0
G Grubu:
Gine-Uganda: 2-1
H Grubu:
Liberya-Malavi: 0-1
Tunus-Sao Tome: 4-0
I Grubu:
Komorlar-Orta Afrika Cumhuriyeti: 4-2
Gana-Madagaskar: 1-0
Mali-Çad: 3-1