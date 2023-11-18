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2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri Grup Maçları

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2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanan 11 maçın sonuçları açıklandı. Burkina Faso-Gine Bissau, Esvatini-Libya, Kamerun-Mauritius, Zambiya-Kongo, Fildişi Sahili-Seyşeller, Gine-Uganda, Liberya-Malavi, Tunus-Sao Tome, Komorlar-Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana-Madagaskar ve Mali-Çad maçları oynandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemelerinde grup maçlarına devam edildi.

Dünya Kupası Afrika Elemelerinde 11 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Burkina Faso- Gine Bissau: 1-1

D Grubu:

Esvatini-Libya: 0-1

Kamerun-Mauritius: 3-0

E Grubu:

Zambiya-Kongo: 4-2

F Grubu:

Fildişi Sahili-Seyşeller: 9-0

G Grubu:

Gine-Uganda: 2-1

H Grubu:

Liberya-Malavi: 0-1

Tunus-Sao Tome: 4-0

I Grubu:

Komorlar-Orta Afrika Cumhuriyeti: 4-2

Gana-Madagaskar: 1-0

Mali-Çad: 3-1

Kaynak: AA / Spor

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