2026 FIBA ??Kadınlar Dünya Kupası, Almanya'da gerçekleştirilecek
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Almanya'nın, 2026 FIBA ??Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Almanya'nın, 2026 FIBA ??Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 2026 FIBA ??Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği hakkının Alman Basketbol Federasyonuna verildiği duyuruldu.
Organizasyonun, Eylül 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirileceği bildirildi.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor