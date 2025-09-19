Haberler

2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İstanbul'da düzenlenecek

2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İstanbul'da düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Turnuva, 11-17 Mart 2026 tarihleri arasında dört ev sahibi şehirde yapılacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin bir ayağının İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

FIBA İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin yapılacağı dört ev sahibi şehri açıkladı. Buna göre elemeler İstanbul, Fransa'nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko'nun San Juan ve Çin'in Wuhan şehirlerinde düzenlenecek. Her ev sahibi şehirde altışar takımın katılacağı bir eleme turnuvası gerçekleştirilecek. Turnuvalar 11-17 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Elemelerde mücadele edecek 24 takımlık liste şu şekilde:

2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ev sahibi olarak direkt katılan: Almanya

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Çekya

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvası galibi: Macaristan

2025 FIBA Kadınlar AfroBasket ilk 4 takımı: Mali, Nijerya, Senegal, Güney Sudan

2025 FIBA Kadınlar AmeriCup ilk 6 takımı: Arjantin, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Porto Riko, ABD

2025 FIBA Kadınlar Asya Kupası ilk 6 takımı: Avustralya, Çin, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Filipinler

2025 FIBA Kadınlar EuroBasket ilk 5 takımı: Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti

YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız

Salondakilere müjdeyi bizzat verdi: 3 milyar TL'lik kredi sunacağız
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Komşu, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.