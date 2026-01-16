Haberler

2026 Dakar Rallisi

2026 Dakar Rallisi'nin 12. etabında, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah birinci olurken, motosiklet sınıfında ABD'li Ricky Brabec birinciliği elde etti. Suudi Arabistan'daki 311 kilometrelik parkurda heyecan dolu anlar yaşandı.

2026 Dakar Rallisi'nin 12. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında ise ABD'li Ricky Brabec kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 12. etabı, Al Henakiyah-Yanbu şehirleri arasındaki 311 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 21 dakika 52 saniyelik derecesiyle Dacia Sandriders takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah elde etti.

ABD'li Mitch Guthrie (Ford Racing), 1 dakika 4 saniye farkla ikinci, Avustralyalı Toby Price (Toyota Gazoo) ise liderin 1 dakika 25 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Beş kez Dakar Rallisi şampiyonu Al-Attiyah, genel klasmanda 48 saat 1 dakika 51 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

Motosiklette kazanan Ricky Brabec

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Ricky Brabec, 3 saat 19 dakika 1 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

ABD'li pilotu, 3 dakika 43 saniye sonra bitiş çizgisine giden Arjantinli Luciano Benavides (Red Bull KTM) ve 12 dakika 58 saniye geriden gelen İspanyol Tosha Schareina (Monster Energy Honda) takip etti.

Monster Energy Honda takımından Brabec, genel klasmanda 48 saat 8 dakika 12 saniyelik süresiyle zirveye yükseldi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, yarın Yanbu kentindeki son etapla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
