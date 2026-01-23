Haberler

TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak seçtiği fotoğrafları değerlendirdi. Oylama, dünya genelinde 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayaz; lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını oylayan Ayaz, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'nin "Rastgeldi" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'ya ait "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullanan Ayaz, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" isimli fotoğrafını oyladı.

Ayaz, "Doğal yaşam ve çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük hayat" kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Hava yolu" adlı karelerini tercih etti.

Fotoğrafları çok güzel ve anlamlı bulduğunu söyleyen Abdullah Ayaz, "2025 yılını özetleyen kareler olmuş. Bu anlamda çok beğendim. Bu sene savaşlar ve açlıkla aslında insanlık için iyi bir yıl olmadı. İlk kategoride seçtiğimiz Gazze fotoğrafı bu yılın genel anlamda dünyadaki özeti gösteren bir kare olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
